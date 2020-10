Khrys’presso du lundi 26 octobre 2020

La santé est très précieuse et peut être le plus grand des biens comme disait Montaigne ; mais la liberté comme valeur me préoccupe davantage. J’ai dit et je répète : je préfère attraper la Covid-19 dans une démocratie plutôt que de ne pas l’attraper dans une dictature et j’espère bien ne pas être le seul à avoir cette opinion-là.