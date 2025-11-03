Temps de lecture 37 min
Brave New World
- La Chine est-elle en train de dépasser les États-Unis ? 10 points sur le grand décrochage (legrandcontinent.eu)
- Contre Trump, Xi est-il en train de gagner la guerre des infrastructures ? (legrandcontinent.eu)
Aujourd’hui, Trump est en Corée du Sud pour nouer avec Xi un deal commercial.Mais ce n’est qu’un prétexte : le vrai sujet de cette rencontre au sommet est l’infrastructure numérique mondiale.
- China Dives in on the World’s First Wind-Powered Undersea Data Center (wired.com)
China has completed the first phase of construction of what it claims is the world’s first underwater data center (UDC). Located in Shanghai’s Lin-gang Special Area with a price tag of roughly RMB 1.6 billion ($226 million), it’s a significant milestone in the quest for sustainable solutions to the growing energy demands of China’s computing infrastructure.
- UBIOS : la solution de contournement chinoise à l’UEFI (minimachines.net)
UBIOS est une création issue des recherches de Huawei et c’est la solution choisie par le gouvernement Chinois pour couper encore un peu plus les ponts avec la technologie en provenance des USA.
- China Pushes Boundaries With Animal Testing to Win Global Biotech Race (archive.ph)
The research, including creating monkeys with schizophrenia and autism, would face layers of ethical reviews in the US and Europe.
- La nouvelle réalité au Népal (ritimo.org)
Au Népal, le soulèvement mené par les jeunes a certes permis de renverser la vieille garde, mais sa pérennité dépend de la capacité à transformer cette colère suscitée par la corruption et les inégalités en un changement politique durable
- Casteist by Design : How Discrimination Configures India’s Platform Economy (logicmag.io)
being nonvegetarian in India is often a proxy for caste, ethnicity, and/or religious identity. Association with nonvegetarian food could lead to nonconsensual disclosure of status and risks ostracization of marginalized caste/religion customers (as well as delivery workers) in “upper caste,” vegetarian neighborhoods, where meat eaters often face discrimination when renting or buying properties.
- Géorgie : le parti au pouvoir demande l’interdiction des principaux partis d’opposition (rfi.fr)
Le président du Parlement de Géorgie, Shalva Papuashvili, a annoncé ce mardi 28 octobre que le gouvernement avait saisi le Conseil constitutionnel afin d’interdire les trois plus gros partis d’opposition. Il n’exclut pas également de s’attaquer à d’autres partis dans un avenir proche.
- No Accountability, No Trust : Serbia, One Year after the Novi Sad Disaster (balkaninsight.com)
The Novi Sad railway station disaster last November cost 16 lives and sparked the biggest protest movement in Serbia for a quarter of a century. But despite the public outcry, the judiciary hasn’t managed to hold anyone accountable yet.
- Trump’s Yemen Strike Killed 61 Immigrants and No Combatants (theintercept.com)
The attack on Sa’ada detention center violated humanitarian law and should be investigated as a war crime, says Amnesty International.
Voir aussi Amnesty International accuse les États-Unis de crimes de guerre après le bombardement d’un centre de migrants au Yémen (humanite.fr)
- Calls Grow for Humanitarian Ceasefire in Sudan as RSF Forces Seize Key City of El Fasher in Darfur (democracynow.org)
Sudan’s military has withdrawn from El Fasher, its last stronghold in the country’s Darfur region, ceding control of the city to the paramilitary Rapid Support Forces after an 18-month siege. […] Fighting between the Sudanese military and RSF has killed more than 150,000 people and displaced about 12 million since 2023.
- UK military equipment used by militia accused of genocide found in Sudan, UN told (theguardian.com)
- Conférence de Paris : que cachent vraiment les 1,5 milliard d’euros promis à la région des Grands Lacs africains (humanite.fr)
La Conférence de Paris, qui se tenait ce 30 octobre en présence de plusieurs chefs d’État, a permis de mobiliser des fonds pour les populations touchées par le conflit dans la région, notamment en RDC. Si le chiffre affiché est à nuancer, cela a toutefois mis en lumière les ravages de ces guerres trop souvent oubliées.
- Présidentielles en Tanzanie : Selon l’opposition la répression des manifestations contre des « élections truquées » a déjà fait 700 morts (humanite.fr)
La Tanzanie est dans le chaos après des élections présidentielles et législatives contestées […] De nombreux manifestants sont descendus dans la rue pour protester contre le gouvernement et des élections sans opposition. Un couvre-feu est décrété depuis mercredi soir et internet a été coupé à plusieurs intervalles.
- En Norvège, écologistes et Sámis s’unissent contre une mine qui « éradiquera toute forme de vie » (reporterre.net)
- Scandale des aides de la PAC en Grèce : 13 personnes en détention provisoire (rfi.fr)
Treize personnes ont été placées ce mardi 28 octobre en détention provisoire, dont le chef présumé du réseau d’escrocs impliqué dans le vaste scandale de détournement de subventions agricoles européennes. Au total, le montant du préjudice au budget européen est estimé à près de 20 millions d’euros.
- « L’Espagne fait partie de l’épicentre du changement climatique », alerte le député Alberto Ibañez Mezquita (humanite.fr)
Plus que la démission de Carlos Mazon, le député de Valence Alberto Ibañez Mezquita réclame un changement radical de politique urbanistique dans la province et dans le pays. Il alerte sur les conséquences désastreuses qu’engendrerait une nouvelle catastrophe dans la métropole.
- How will the EU’s new border system work ? (bbc.com)
- Limitation du droit de grève : une stratégie à l’œuvre à l’échelle européenne (rapportsdeforce.fr)
la définition toujours plus floue de ce qu’est un service essentiel, de plus en plus répandue en Europe, est bien une manière de limiter au maximum le droit de grève.
- Les chiffres fous du lobbying de la Tech à Bruxelles (multinationales.org)
Les dépenses annuelles de lobbying du secteur de la Tech atteignent désormais 151 millions d’euros, leur plus haut niveau de l’histoire et une augmentation d’un tiers depuis 2023. Dix entreprises seulement représentent 49 millions d’euros annuels de dépenses de lobbying. Meta (Facebook) occupe la première place avec 10 millions d’euros.
- “It’s not about security, it’s about control” – How EU governments want to encrypt their own comms, but break our private chats (techradar.com)
- Half-good new Danish Chat Control proposal (patrick-breyer.de)
Instead of mandating the general monitoring of private chats (“detection orders”), the searches would remain voluntary for providers to implement or not, as is the status quo.[…] However, three fundamental problems remain unsolved : 1) Mass surveillance 2) Digital house arrest 3) Anonymous communications ban
- La Commission lancera un CIED pour les biens communs numériques afin de soutenir une infrastructure et une technologie numériques européennes souveraines (digital-strategy.ec.europa.eu)
La Commission européenne a adopté aujourd’hui une décision établissant le consortium pour une infrastructure numérique européenne commune numérique (DC-EDIC), un nouvel instrument permettant aux États membres de développer, de déployer et d’exploiter conjointement des infrastructures numériques transfrontières dotées d’une gouvernance et d’une personnalité juridique spécifiques.
- Législatives aux Pays-Bas : le parti centriste remporte les élections et bat l’extrême droite (humanite.fr)
- Irlande : Catherine Connolly, soutenue par la gauche, élue présidente (politis.fr)
- « L’ouragan Melissa nous a tué·es » : un premier bilan de 50 morts dans les Caraïbes et le lancement vital de la mobilisation internationale (humanite.fr)
- A tool tracking billion dollar disasters is active again after being retired by Trump administration (vernonreporter.com)
- Défié par Poutine, Trump ordonne la reprise des essais d’armes nucléaires aux États-Unis (huffingtonpost.fr)
- Chicago school board members call for remote learning amid ICE raids (abcnews.go.com)
- USA : L’ICE chassée d’un village à Chicago (secoursrouge.org)
Le village de Mount Prospect, à Chicago se mobilise pour mener la vie dure aux agents de l’ICE. Celle-ci prétendait rechercher un “détenu en fuite”, c’est l’une des nombreuses raisons invoquées par les agents pour justifier leur présence. Ils n’étaient manifestement pas les bienvenus, et les habitants se sont mobilisés pour affronter les agents masqués.
- « Ça n’a pas l’air réel » : aux États-Unis, un retraité de 61 ans a passé 1 mois en prison pour un post Facebook sur Trump et Kirk (leparisien.fr)
Accusé d’avoir incité à la haine, un habitant du Tennessee a été libéré après avoir passé un mois derrière les barreaux. Sa caution était fixée à 2 millions de dollars mais le Procureur a fini par abandonner les poursuites après que son cas a ému le public.
- “Je n’ai pas de visa” : le Nigérian Wole Soyinka, prix Nobel de littérature, interdit d’entrée aux États-Unis (franceinfo.fr)
- « Lâche cette casserole ou je te tire une balle dans la tête » : aux États-Unis, le policier derrière le meurtre raciste de Sonya Massey reconnu coupable (humanite.fr)
- Gunboat Diplomacy in the Caribbean (counterpunch.org)
The Trump administration has now conducted 10 known strikes on boats off the Venezuelan and Colombian coasts that supposedly carry drugs destined for the US. The administration has now amassed a veritable armada in the region—several attack boats, a nuclear-capable submarine, an aircraft carrier strike group, a Marine expeditionary unit, and 10 F-35 fighter jets. In all, around 10,000 soldiers and sailors are involved.
- Lithium in Mexico : From Illusion to Uncertainty (elclip.org)
- Amérique latine : sous couvert de lutte antidrogue, l’ingérence de Washington (stup.media)
Derrière la tension croissante entre Caracas, Bogotà et Washington, c’est une vieille histoire qui ressurgit […] Depuis les années 1980, les États-Unis utilisent la lutte antidrogue comme levier d’influence politique et militaire. Du Plan Colombia à la base de Manta, l’ombre de la doctrine Monroe continue de planer, désormais face à un nouvel adversaire : la Chine.
- Argentine : Javier Milei remporte une large victoire aux législatives de mi-mandat (legrandcontinent.eu)
Le parti du président argentin, La Libertad Avanza, a remporté les élections législatives d’hier, le 26 octobre. Avec un score de 40,7 % et une participation de 68 % — la plus faible depuis le retour de la démocratie en 1983 —, cette victoire devrait lui donner de grandes marges de manœuvre pour mettre en œuvre son programme.
Voir aussi En Argentine, la large victoire de Javier Milei aux législatives lui offre un boulevard pour poursuivre sa politique (huffingtonpost.fr)
- Attaques des États-Unis, élections, manifestations : l’Amérique latine en ébullition (portail.basta.media)
Des exécutions extrajudiciaires commises par les États-Unis au large de la Colombie et du Venezuela, des manifestations réprimées au Pérou et en Équateur, des élections en Bolivie et en Argentine. Récit d’une semaine mouvementée en Amérique du Sud.
- In Rio’s largest favela, used oil becomes soap and social change (news.mongabay.com)
- Is it cheaper to end poverty than to maintain it ? Research says yes (abc.net.au)
In November 2024, the NSW Council of Social Service released a report on the economic costs of child poverty […] It found poverty costs New South Wales $60 billion every year.That included $25 billion in direct costs to governments and the economy, and $34 billion in costs related to diminished health and life expectancy due to child poverty.It was equivalent to 7.8 per cent of gross state product.
- Why the world’s top universities are abandoning the ranking system (scroll.in)
Institutes are questioning the value and methods used by ranking companies, which can focus more on research output than other parameters.The Sorbonne University, founded in Paris in 1253 and known globally as a symbol of education, science and culture, has just announced that, starting in 2026, it will stop submitting data to Times Higher Education (THE) rankings.
- Most of the world’s space launches are controlled by just three countries (restofworld.org)
China, the U.S., and Russia dominate space launches. Can alternatives emerge ?
- Pourquoi les satellites exposent toute votre vie privée dans l’espace (01net.com)
- Ces 601 bombes climatiques qui compromettent l’Accord de Paris (reporterre.net)
- Ce rapport du « Lancet » quantifie pour la première fois les morts liées au changement climatique (huffingtonpost.fr)
- « Les systèmes de santé seront bientôt débordés » : un rapport alerte sur les conséquences sanitaires du changement climatique (reporterre.net)
- ‘Change course now’ : humanity has missed 1.5C climate target, says UN head (theguardian.com)
‘Devastating consequences’ now inevitable but emissions cuts still vital, says António Guterres in sole interview before Cop30
- Bill Gates makes a stunning claim about climate change (edition.cnn.com)
In a stunning and significant pushback to the “doomsday” climate activist community, Bill Gates, a leading proponent for carbon emissions reductions, published a remarkable essay Tuesday that argued resources must be shifted away from the battle against climate change.
- Data centers : quand la soif du numérique assèche les sols américains (franceinfo.fr)
- Publicité embarquée : Tesla ouvre la voie à une nouvelle dérive dans nos voitures toujours plus connectées (automobile-magazine.fr)
La dernière mise à jour des Tesla remplace les voitures de la visualisation de conduite par les motos lumineuses de Tron : Ares, film futuriste de Disney. Derrière cette animation de prime abord ludique se cache un précédent inquiétant : une publicité intégrée directement dans l’interface du véhicule. En transformant l’écran de bord en espace promotionnel, Tesla franchit une ligne symbolique : celle qui sépare la voiture connectée du panneau publicitaire roulant.
- Comment la guerre autour de Nexperia pourrait mettre l’industrie automobile à l’arrêt (aktionnaire.com)
- Neural network finds an enzyme that can break down polyurethane (arstechnica.com)
Given a dozen hours, the enzyme can turn a foam pad into reusable chemicals.
- Mathematical proof debunks the idea that the universe is a computer simulation (phys.org)
- Mozilla to Require Data-Collection Disclosure in All New Firefox Extensions (linuxiac.com)
Starting November 3, all new Firefox extensions must declare whether they collect or share user data, ensuring greater transparency for users.
- The PSF has withdrawn a $1.5 million proposal to US government grant program (pyfound.blogspot.com) – voir aussi La fondation Python renonce à une subvention de 1,5 million de dollars plutôt qu’à ses valeurs (zdnet.fr)
Pour obtenir cette somme, la fondation devait s’engager à ne mener aucune action en faveur de la diversité, l’équité ou l’inclusion (DEI), une des exigences politiques de l’administration Trump.
Et Python Software Foundation : Equal Opportunity More Important Than US Funding (heise.de)
Pour soutenir la Fondation Python : Support The Python Software Foundation ! (python.org)
Spécial IA
- Google annonce le redémarrage d’une centrale nucléaire aux États-Unis (lapresse.ca)
Google a annoncé lundi avoir passé un accord avec le groupe américain NextEra Energy qui prévoit la remise en service début 2029 de la centrale nucléaire Duane Arnold, dans l’Iowa (centre), pour le développement des infrastructures de l’IA du géant californien. C’est le troisième projet de réouverture de centrale dévoilé récemment, après ceux concernant les sites de Palisades (Michigan) en 2023 et Three Mile Island (Pennsylvanie) en 2024
- Data centers turn to commercial aircraft jet engines bolted onto trailers as AI power crunch bites — cast-off turbines generate up to 48 MW of electricity apiece (tomshardware.com)
Faced with multi-year delays to secure grid power, US data center operators are deploying aeroderivative gas turbines — effectively retired commercial aircraft engines bolted into trailers — to keep AI infrastructure online.
- Jet engine shortages threaten AI data center expansion as wait times stretch into 2030 — the rush to power AI buildout continues (tomshardware.com)
Wait times for mobile gas turbines stretch into the 2030s as hyperscalers race to buy every jet engine they can find.
- Sam Altman : OpenAI wants to get to $1 trillion a year in infrastructure spend (axios.com)
Reality check : Altman said the company still faces technical and financial hurdles to get to that lofty goal.
- Microsoft sued for allegedly misleading millions of Australians with its AI pricing (theguardian.com) – voir aussi Australia sues Microsoft for forcing Copilot AI onto Office 365 customers (pivot-to-ai.com)
If you’re in Australia and you were hit by that charge, call your reseller or Microsoft — or write to them — and demand your upgrade money back because Microsoft took it under false pretences, and you want to revert to the Classic plan. If they demur, document everything and tell the ACCC. And the judge when it hits court.
- Ces vidéos générées par IA sur l’ouragan Melissa propagent des fake news en Jamaïque (huffingtonpost.fr)
- AI “Phone Farm” Startup Gets Funding from Marc Andreessen to Flood Social Media With Spam (futurism.com)
Introducing Doublespeed, a startup operating a phone farm to flood social media with AI-generated slop on behalf of its clients. In a nutshell, phone farming is a tactic most often used by hackers and financial criminals to use large numbers of devices to send spam texts, farm social media engagement, or generate fake reviews.
- Du mème au « fait » indexé : un YouTuber révèle comment il a trompé Google en lui faisant croire que GTA 6 comporterait un « bouton twerk » (developpez.com)
- Avec 45 % d’erreurs, l’IA produit une “distorsion systémique de l’information” (archimag.com)
- BBC probe finds AI chatbots mangle nearly half of news summaries (theregister.com)
Google Gemini worst offender with 76 % error rate
- US student handcuffed after AI system apparently mistook bag of chips for gun (theguardian.com)
Baltimore county high schools last year began using a gun detection system using school cameras and AI to detect potential weapons. If it spots something it believes to be suspicious, it sends an alert to the school and law enforcement officials.
- OpenAI says over a million people talk to ChatGPT about suicide weekly (techcrunch.com)
OpenAI released new data on Monday illustrating how many of ChatGPT’s users are struggling with mental health issues and talking to the AI chatbot about it.
- Navigateurs IA, la fausse bonne idée dont personne n’a besoin (clubic.com)
OpenAI, Perplexity, Opera, Google, Microsoft : tous les géants du Web semblent avoir cédé à la fièvre du navigateur IA, ou navigateur agentique. Et tous promettent de révolutionner notre façon de naviguer sur le web avec des algorithmes de plus en plus sophistiqués. Mais pas un seul ne semble s’être vraiment posé les bonnes questions : quel en est l’intérêt, qui s’en servira et quelles seront les conséquences ? […] Les chercheurs de Brave ont démontré qu’un simple commentaire Reddit contenant des instructions cachées pourrait forcer un navigateur agentique à effectuer des transferts bancaires ou à partager des données confidentielles. Le principe est simple : les LLM qui pilotent ces navigateurs ne savent pas distinguer les instructions légitimes des données qu’ils traitent. Quand un agent lit une page web, il peut interpréter du texte malveillant comme une commande à exécuter. […] Les standards d’accessibilité comme WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), fruits de décennies de progrès, disparaissent au profit d’interfaces optimisées pour l’IA. Les utilisateurs handicapés d’une déficience visuelle doivent-ils en plus perdre leur autonomie en déléguant tout à une IA qui, nous le savons bien, peut se tromper, voire halluciner ?
- ChatGPT’s Atlas : The Browser That’s Anti-Web (anildash.com)
The problems fall into three main categories:1/ Atlas substitutes its own AI-generated content for the web, but it looks like it’s showing you the web2/ The user experience makes you guess what commands to type instead of clicking on links3/ You’re the agent for the browser, it’s not being an agent for you
- Why open source may not survive the rise of generative AI (zdnet.com)
Generative AI may be eroding the foundation of open source software. Provenance, licensing, and reciprocity are breaking down.
- Bulle de l’IA : « 70 % du cloud est contrôlé par trois entreprises américaines », une conversation avec Meredith Whittaker, présidente de Signal (legrandcontinent.eu)
- Grokipedia Is the Antithesis of Everything That Makes Wikipedia Good, Useful, and Human (404media.co)
Spécial Palestine et Israël
- Israel demanded Google and Amazon use secret ‘wink’ to sidestep legal orders (theguardian.com)
The tech giants agreed to extraordinary terms to clinch a lucrative contract with the Israeli government, documents show […] the companies must send signals hidden in payments to the Israeli government, tipping it off when it has disclosed Israeli data to foreign courts or investigators.
- Israel strikes Gaza again after overnight bombardment that killed at least 104 (theguardian.com)
- « Ils devaient riposter » : Donald Trump soutient les bombardements « immédiats » et « puissants » d’Israël au détriment des Palestinien·nes (humanite.fr)
Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a ordonné à l’armée de mener des bombardements immédiats sur la bande de Gaza, après avoir accusé le Hamas de violation de l’accord de cessez-le-feu. Une énième tentative de laisser l’organisation palestinienne porter seule la faute
- La planification du nettoyage ethnique de la Palestine (contretemps.eu)
Dès sa fondation, le sionisme se présente comme un projet d’État-nation, et comme un projet colonial.
- À Gaza, l’impossible identification des corps de Palestiniens restitués par Israël (rfi.fr)
Dans la bande de Gaza, les corps de Palestiniens restitués par Israël peinent à être identifiés. Nombre d’entre eux sont rendus dans des conditions qui ne permettent pas leur identification, et présentent des traces de torture ou d’exécution. Ce mardi 28 octobre, 41 corps ont dû être enterrés sans noms.
- Solidarité avec Gaza. Lettre à la Philharmonie de Paris (orientxxi.info)
Un collectif d’intermittents du spectacle […] réclame la déprogrammation du concert de l’Orchestre philharmonique d’Israël le 6 novembre, institution indissociable de l’État colonial génocidaire.
Voir aussi Décoloniser la musique classique, un devoir de justice (orientxxi.info)
Le pianiste Adam Laloum, musicien classique juif et antisioniste, explique pourquoi il faut déprogrammer ce concert.
- Fedipourgaza (fedipourgaza.codeberg.page)
Le 19 octobre 2025, un canal s’est ouvert quelque part sur Mastodon, comme un feu allumé au creux d’un champ. Il n’y avait pas d’institution, pas de drapeau, seulement des voix qui s’appelaient, des gens qui se reconnaissaient. Ce petit groupe, on l’a nommé fedipourgaza. Ce n’est pas une organisation, mais un fil tendu entre des inconnu·es qui refusent de détourner les yeux. Une poignée d’humaines et d’humains qui croient qu’il est encore possible de réparer quelque chose du monde, pixel après pixel.
Spécial femmes dans le monde
- Une sage-femme voit ses comptes Facebook et Instagram supprimés après s’être exprimée dans un reportage sur l’IVG (france3-regions.franceinfo.fr)
Elle soupçonne un signalement massif de la part de militants anti-avortement.
- Affaire Epstein : Charles III a amorcé un « processus formel » pour retirer ses titres au prince Andrew (lemonde.fr)
- Contre-révolution masculiniste aux USA : associer le virilisme au nationalisme et à la violence (ricochets.cc)
- La révolution anthropologique du féminisme et ses ennemis (legrandcontinent.eu)
Le masculinisme est devenu la matrice de la réaction.
- Male America Great Again (legrandcontinent.eu)
Depuis l’Amérique de Trump, une vague masculiniste est en train de s’abattre sur le monde. Comment organiser la résistance ?
- Aux États-Unis, les femmes noires prennent les armes (revueladeferlante.fr)
Confrontées à la violence raciste, urbaine ou intrafamiliale, les femmes noires étasuniennes sont de plus en plus nombreuses à se procurer des pistolets.
- Des Antigone modernes : comment le deuil transforme les Mères en détectives sauvages (visionscarto.net)
Iran, Turquie, Argentine… dans de nombreux pays, les Mères endeuillées demandent justice, mais surtout d’obtenir la vérité. Elles construisent des contre-archives qui s’opposent à la version officielle des autorités.
L’insolite de la semaine
Spécial France
- Budget 2026 : l’Assemblée alourdit la taxe Gafam (reporterre.net)
Cet impôt payé par les grandes entreprises telles que Google, Facebook ou Amazon voit son taux passer de 3 % à 6 %. Cette nouvelle taxe s’appliquera désormais aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 2 milliards d’euros, contre 750 millions précédemment.
- Les banques vont devoir refuser les découverts automatiques dès 2026 (clubic.com)
Dans à peine plus d’un an, le découvert bancaire automatique deviendra un crédit à la consommation. La nouvelle réglementation européenne impose des règles strictes qui risquent de priver les ménages les plus fragiles de ce filet de sécurité.
- Le gouvernement acte la disparition de 60 millions de consommateurs (actualitte.com)
- Trains de nuit : un amendement pour sauver le Paris-Berlin et Paris-Vienne (reporterre.net)
poussés par l’écologiste Marie Pochon, les députés de la commission du développement durable à l’Assemblée nationale ont adopté un amendement rétablissant la subvention de 5 millions d’euros pour les trains de nuit Paris-Berlin et Paris-Vienne. Si l’ancien gouvernement de François Bayrou prévoyait de supprimer celle-ci, ce vote laisse entrevoir la possibilité d’un maintien du trafic en 2026.
- La navigation sur le canal du Midi interdite à cause de la sécheresse (reporterre.net)
Terminé les promenades en péniche sur le canal du Midi. À partir du 3 novembre, le célèbre ouvrage fermera ses écluses et la navigation y sera interdite jusqu’à nouvel ordre.
- Milliers de dauphins tués : des caméras deviennent obligatoires sur les bateaux de pêche (reporterre.net)
À partir du 31 octobre, des caméras de surveillance devront obligatoirement être installées sur les bateaux de pêche sillonnant le golfe de Gascogne. Imposée par les autorités maritimes, la mesure intervient à la suite des multiples captures accidentelles de dauphins, piégés dans les filets de ces navires.
- Littoral français : l’Ifremer révèle la “carte noire” de la pollution chimique invisible (aqui.media)
- Lactalis : l’ogre du lait continue de polluer en toute impunité (disclose.ngo)
Manquements à la sécurité alimentaire, dissimulation d’informations, rejets toxiques répétés dans les cours d’eau français : en 2020, Disclose publiait une enquête au long cours sur le système Lactalis, provoquant un large battage médiatique, jusqu’à un appel au boycott des marques du groupe. 5 ans plus tard […] sur les 38 usines épinglées à l’époque, pas moins de 13 sont toujours en infraction avec la loi
- Infertilité masculine et pesticides : un danger invisible ? (theconversation.com)
Selon certaines estimations, 20 % à 30 % des cas sont directement imputables à des problèmes touchant les hommes. En marge des facteurs liés aux modes de vie, un faisceau d’indices semble incriminer notamment certains polluants environnementaux, tels que les pesticides.
- Cinq millions d’enfants victimes de harcèlement : « Tous les jours, l’un d’eux nous appelle en disant qu’il veut mourir » (humanite.fr)
Le 30 octobre, l’association e-Enfance a publié son rapport annuel sur le harcèlement et le cyberharcèlement. Près de deux jeunes sur cinq disent en avoir été victimes. Derrière les chiffres, un mal plus profond : la santé mentale des enfants se dégrade, tandis que les réseaux sociaux échappent toujours à tout contrôle.
Spécial femmes en France
- Ménopause : les traitements hormonaux en vogue malgré les risques de cancer (reporterre.net)
La ménopause est-elle une maladie qu’il faut soigner ? Largement abandonnés depuis deux décennies car provoquant des cancers du sein, les traitements hormonaux de la ménopause (THM) sont de nouveau promus, depuis deux ans, au nom de la souffrance des personnes concernées. Cette campagne de réhabilitation repose surtout sur une dramatisation des effets du vieillissement sur le corps des femmes. Son corollaire : un boulevard pour les fabricants de médicaments. […] « En prétendant que le THM permettait que “la femme reste femme”, le discours médical et pharmaceutique renforçait l’idée implicite que la femme n’est plus une femme à la ménopause, et proposait une soi-disant solution biologique à une perte de statut socialement construite par la domination masculine sur les femmes après l’arrêt de leur fertilité. »
- Rébecca Chaillon cyberharcelée : l’extrême droite, un fantôme sur le banc des accusés (politis.fr)
Sept personnes comparaissaient la semaine dernière devant le tribunal de Paris pour cyberharcèlement à l’encontre de la metteuse en scène Rébecca Chaillon et de sa productrice. Si Gilbert Collard et Éric Zemmour étaient à l’origine de cette vague de haine, ils n’ont pas été inquiétés pour autant.
- La définition du viol dans le code pénal révolutionnée par cet ultime vote au Parlement sur le non-consentement (huffingtonpost.fr)
Dans la foulée de l’Assemblée nationale, le Sénat a approuvé la nouvelle définition du viol, définit comme « tout acte sexuel non consenti » par la victime.
- 87 % des viols hors cadre familial sont commis par des hommes français… Pourquoi l’extrême droite préfère le mensonge utile de l’agresseur étranger (humanite.fr)
- À Bobigny, deux policiers en garde à vue, soupçonnés de viols dans l’enceinte du tribunal (huffingtonpost.fr)
Une jeune femme de 26 ans accuse les deux fonctionnaires du tribunal de Bobigny de viols dans le dépôt du tribunal. Ils ont d’ores et déjà été suspendus de leurs fonctions.
- Un policier condamné pour agressions sexuelles sur six femmes, dont une mineure, dans un commissariat parisien (streetpress.com)
Dans le commissariat parisien du 20e, un policier a photographié, partiellement nues, six femmes gardées à vue ou plaignantes, et en a agressé deux sexuellement, dont une mineure. Radié, il a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis.
- Féminicides : 107 femmes tuées en 2024, un chiffre en nette hausse (huffingtonpost.fr)
En 2024, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France, un chiffre en hausse de 11 % par rapport à l’année précédente.
Spécial médias et pouvoir
- Salamé, Demorand, Duhamel & cie : le grand braquage du service public (acrimed.org)
- LCI en guerre contre la taxe Zucman (et contre l’information) (acrimed.org)
- L’outrecuidance bouffonne de Franz-Olivier Giesbert contre Bourdieu (acrimed.org)
Spécial emmerdeurs irresponsables gérant comme des pieds (et à la néolibérale)
- Budget 2026 : la taxe Zucman rejetée par l’Assemblée nationale (reporterre.net) – voir aussi Rejet de la Taxe Zucman : « Il n’y a pas eu le moindre compromis » (humanite.fr)
- La conférence Travail et Retraites lancée dès le 4 novembre, annonce Jean-Pierre Farandou (humanite.fr)
Cette conférence, promise par Sébastien Lecornu, doit notamment statuer sur le modèle du régime des retraites et leurs financements. La CFDT se dit favorable à une réforme à points. Une mesure « qui aurait pour conséquence une baisse du niveau des pensions et un recul de la solidarité », rétorque la CGT.
- Aide Médicale d’État : pourquoi le durcissement annoncé par Sébastien Lecornu est « un non-sens total » (humanite.fr)
- Pour les plus précaires, « les politiques de sobriété sont souvent paternalistes et déconnectées » (reporterre.net)
- Emmanuel Macron favorable au Mercosur : la société civile l’interpelle (basta.media)
Après avoir longtemps affiché son opposition, le président affirme que la France pourrait ratifier l’accord de libre-échange avec les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay). 40 organisations l’appellent à bloquer cet accord.
- Le fonds Vivéa sacrifie les transitions agricoles (blogs.mediapart.fr)
- La ministre de l’Agriculture accusée par des scientifiques d’édulcorer un rapport sur la santé (reporterre.net)
- Dans le Finistère, les paysan·nes au RSA dans le viseur du Département (splann.org)
- Olivier Faure assure que “nous saurons si nous allons à la dissolution” à la fin de la semaine prochaine (bfmtv.com)
Spécial recul des droits et libertés, violences policières, montée de l’extrême-droite…
- Algérie : unis derrière le RN, les députés effacent la mémoire coloniale (politis.fr)
L’Assemblée nationale a adopté, pour la première fois sous la Ve République, un texte du Rassemblement national. Il ne fallait qu’une voix de plus pour l’en empêcher. Derrière la technicité du débat sur l’accord franco-algérien de 1968, c’est un basculement politique majeur.
- Avocat, mais pas assez Français ? › (blogs.mediapart.fr)
- Après Zyed et Bouna, ce que changent les révoltes urbaines aux violences policières (basta.media)
Des interventions policières mortelles ont fait s’embraser les quartiers plus de cent fois depuis 1977 en France. Avec les mobilisations qui les accompagnent, ces évènements médiatisés ont des effets contrastés sur les violences policières.
- À la prison de la Santé, plus d’un millier de détenus dans l’ombre d’un seul, Sarkozy (politis.fr)
Le lundi 27 octobre 2025, les députés insoumis Ugo Bernalicis et Danièle Obono ont pu visiter la prison de la Santé pour échanger avec des détenus sur leur quotidien. Ils racontent des cellules bondées, loin de la médiatisation autour de l’ex-chef de l’État.
- Entassés dans des containers, 50 détenus de Kanaky gagnent au tribunal (politis.fr)
Une semaine après l’entrée à la prison de la Santé de Nicolas Sarkozy, une autre réalité carcérale a surgi, ce mardi 28 octobre. Saisi en urgence par 50 détenus du principal centre pénitentiaire en Kanaky/Nouvelle-Calédonie, le tribunal administratif a reconnu des conditions de détention indignes.
- Christian Tein : « Je pensais que l’époque des bagnards était révolue » (politis.fr)
Après un an de détention en métropole, le leader indépendantiste kanak revient sur sa situation et celle de la Kanaky/Nouvelle-Calédonie. Il dénonce l’accord de Bougival de l’été dernier et appelle à un accord qui termine le processus de décolonisation du territoire ultramarin.
Spécial résistances
- VISA 13 : Succès syndical à Aix-en-Provence contre les Nuits du « Bien Commun » (ripostes.org)
Encore une fois, une Nuit du « Bien Commun » était prévue le 6 octobre au 6Mic à Aix-en-Provence, sous couvert de caritatif et de temps de philanthropie apolitique et solidaire. Il s’agissait en réalité d’un événement faisant partie d’un plan plus large porté par un milliardaire d’extrême-droite exilé fiscal en Belgique, Pierre- Édouard Stérin. Cette nuit du Bien Commun a suscité l’opposition justifiée de nombreuses organisations syndicales, associatives, politiques […] Mais c’est surtout la grève des technicien·nes intermittent·es du spectacle recruté·es pour la journée, menée en intersyndicale SUD Culture, CNT-SO et CGT Spectacle et portant les revendications des organisations de salarié·es des arts et de la culture, qui a constitué une action efficace et conduit à l’annulation de l’événement.
- En grève de la faim, Vanessa se bat « pour la dignité des enseignants » (rue89strasbourg.com)
La professeure des écoles en est sûre. L’académie de Strasbourg a fait un choix de privilégier les contractuels. « À Rennes ou à Besançon, l’académie a fini par prendre toutes les personnes sur la liste. Je trouve ça horrible qu’ici je doive me battre pour pouvoir faire le métier que je veux alors qu’il y a des places… »
- Vingt ans après les révoltes sociales, l’appel des quartiers populaires (politis.fr)
Vingt ans après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, Politis consacre un numéro spécial aux violences policières dans les quartiers populaires. Cette tribune initiée par l’association ACLefeu – née à Clichy-sous-Bois en 2005 – vise à rassembler les voix de celles et ceux qui refusent l’oubli.
- À Clichy-sous-Bois, la mémoire de 2005 se transmet de génération en génération (bondyblog.fr)
Spécial outils de résistance
- Face aux « carences » de l’État, des citoyens apprennent à dénoncer les pollutions (reporterre.net) -voir aussi leur site (sentinellesdelanature.fr)
- Publicités trompeuses : signalez-les auprès d’un observatoire citoyen (reporterre.net)
Signaler une publicité abusive auprès d’un observatoire citoyen, c’est désormais possible. Sept associations, parmi lesquelles Les Amis de la Terre, Zero Waste, Résistance à l’agression publicitaire et Halte à l’obsolescence programmée, ont fondé le 27 octobre l’Observatoire citoyen de la publicité.
- Insolite : des adresses de sites internet pour Édouard Philippe et Gabriel Attal renvoient vers Médiapart (contre-attaque.net)
Spécial GAFAM et cie
- 10 ans après, le smartphone LEGO de Google ressurgit : et si on avait fait le mauvais choix ? (frandroid.com)
Vous vous souvenez du Project Ara ? Ce smartphone Google où on pouvait changer la batterie, le processeur, l’appareil photo comme des LEGO ? Des vidéos de prototypes ressortent 10 ans après. C’était génial. Ça n’a jamais marché. Et ça nous dit beaucoup sur pourquoi nos téléphones durent 2 ans au lieu de 6.
- ‘Keep Android Open’ Campaign Pushes Back on Google’s Sideloading Restrictions (pcmag.com)
Free Android app store F-Droid asks users to lobby government regulators to take action.
Voir aussi Keep Android Open (keepandroidopen.org)
In August 2025, Google announced that starting next year, it will no longer be possible to develop apps for the Android platform without first registering centrally with Google.
- Les data centers d’Amazon vont boire 29,1 milliards de litres d’eau par an d’ici 2030 (reporterre.net)
- ‘There isn’t really another choice :’ Signal chief explains why the encrypted messenger relies on AWS (theverge.com)
Meredith Whittaker is using the AWS outage as an opportunity to highlight the ‘concentration of power’ in the cloud infrastructure industry.
- Amazon targets as many as 30,000 corporate job cuts (reuters.com)
The figure represents a small percentage of Amazon’s 1.55 million total employees, but nearly 10 % of its roughly 350,000 corporate employees. This would mark Amazon’s largest job cut since late 2022, when it started to eliminate around 27,000 positions.
- Les lunettes Ray-Ban Meta déjà transformées en outil d’espionnage (generation-nt.com)
Un bricoleur américain a trouvé comment désactiver la LED d’enregistrement, contournant les protections de Meta. Cette modification, proposée pour 60 $, permet de filmer discrètement. Un marché noir émerge même sur eBay.
- Apple’s Family Sharing Helps Keep Children Safe. Until It Doesn’t (wired.com)
When families break down, the systems put in place to protect children online can fall apart too.
- Teams saura bientôt où vous êtes : Microsoft ajoute la localisation au cœur de son outil collaboratif (siecledigital.fr)
Teams sera bientôt capable d’indiquer dans quel endroit se trouvent les collaborateurices d’une organisation, à condition qu’iels soient connectés au réseau Wi-Fi de leur entreprise. […] Certain·es craignent que la géolocalisation puisse être activée à l’échelle de toute l’entreprise, sans le consentement individuel des employé·es. […] Microsoft assure que la fonctionnalité sera désactivée par défaut, et que les entreprises resteront libres de l’activer ou non.
- Après Amazon, le service cloud de Microsoft touché par une panne mondiale (huffingtonpost.fr)
Microsoft Azure indique que les perturbations affectent, entre autres, des jeux en ligne ou des services de compagnies aériennes et ferroviaires.
- Pas de chauffage Netatmo ? C’est normal, Microsoft Azure est en panne, et ça touche de nombreux services (macg.co)
- Man Alarmed to Discover His Smart Vacuum Was Broadcasting a Secret Map of His House (futurism.com)
“My robot vacuum was constantly communicating with its manufacturer, transmitting logs and telemetry that I had never consented to share” […] The device was running Google Cartographer, an open-source program designed to create a 3D map of his home, data which the gadget was transmitting back to its parent company.
Les autres lectures de la semaine
- Colors and Numbers (mail.cyberneticforests.com)
- Une réforme intacte, des questions qui persistent (blogs.alternatives-economiques.fr)
- Est-il vrai que les milliardaires créent de l’emploi ? (multinationales.org)
Alors que les débats parlementaires font rage sur le budget 2026, la proposition de « taxe Zucman » concentre une grande partie des critiques. Si personne n’ose attaquer son objectif de corriger les injustices actuelles qui permettent aux plus riches d’échapper à l’impôt sur le revenu, beaucoup s’inquiètent de ses conséquences sur l’économie française. […] Une crainte très peu fondée.
- Les Jeux Olympiques du travail gratuit. Un extrait du livre de Maud Simonet (contretemps.eu)
- Economics has an elitism problem (theglobalcurrents.com)
A handful of elite universities control the discipline. That’s not excellence — it’s monopoly.
- Surconsommation, gâchis et pollution, Halloween est un désastre pour notre planète (lareleveetlapeste.fr)
Costumes et décorations de maisons sont faites de dérivés du pétrole et de plastique. Suremballés et fabriqués dans des pays (Chine, Taiwan, Bengladesh) où les conditions de travail laissent à désirer.
- Indonésie : août 2025, la révolte contre l’oligarchie (contretemps.eu)
En août 2025, une vague de colère inédite a secoué l’Indonésie. Partie d’une contestation contre les privilèges des parlementaires, la mobilisation s’est transformée, après la mort d’un jeune chauffeur-livreur écrasé par un véhicule de police, en une révolte de masse contre l’austérité, la corruption et l’autoritarisme du président Prabowo Subianto.
- Documenter l’enfer concentrationnaire syrien (legrandcontinent.eu)
- Les Gilets jaunes et la culture de l’insurrection : retour sur les « autonomes » (lvsl.fr)
- L’économie féministe au prisme des études trans. L’exemple argentin (contretemps.eu)
- Une étude révèle que les chimpanzés d’Ouganda utilisent des insectes volants pour soigner leurs blessures (theconversation.com)
Les BDs/graphiques/photos de la semaine
Les vidéos/podcasts de la semaine
- “Tous derrière Sarkozy” – Les Goguettes (en trio mais à quatre) (yewtu.be)
- Où va l’Italie (partie 2) ? Bilan de Meloni et résistances populaires (spectremedia.org)
- Sex-symbols : ces mecs qu’on fantasme Partie 1 et Partie 2 (binge.audio)
Les trucs chouettes de la semaine
- Nearly 90 % of Windows Games now run on Linux, latest data shows — as Windows 10 dies, gaming on Linux is more viable than ever (tomshardware.com) – voir aussi Microsoft a du souci à se faire, 90 % des jeux Windows sont désormais compatibles avec Linux (lesnumeriques.com)
- Good News ! Austrian Ministry Kicks Out Microsoft in Favor of Nextcloud (news.itsfoss.com)
Announced at the Nextcloud Enterprise Day Copenhagen 2025 event, Austria’s Federal Ministry of Economy, Energy and Tourism, or BMWET for short, has migrated 1,200 employees to Nextcloud for internal collaboration and secure data storage.
- International Criminal Court to ditch Microsoft Office for European open source alternative (euractiv.com)
The court will move its internal work environment to Open Desk, a German-developed open source software
- La ville de Blois résiste à l’obsolescence programmée dans les écoles (blois.fr)
Face à l’annonce irresponsable de Microsoft de ne plus mettre à jour son système d’exploitation Windows 10, qui va rendre obsolète plus de 400 millions d’ordinateurs dans le monde, la Ville a décidé de convertir progressivement les ordinateurs qu’elle fournit aux écoles sous Linux, le système d’exploitation libre et gratuit.
