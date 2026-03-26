En ce moment, Gee a décidé de reprendre les bases… tout simplement parce que ce qui peut nous sembler évident, à nous libristes, ne l’est pas forcément pour tout le monde.

L’alternative

💡 Les logiciels libres ont la fâcheuse tendance à être présentés via un équivalent propriétaire : c’est le fameux « X est une alternative libre à Y ».

Alors heureusement, pas toujours.

Parfois, un logiciel libre est déjà leader dans son domaine.

Bizarrement, alors, il ne se passe jamais ça :

⚠️ Mais même sans cela, il faudrait déjà ne pas se méprendre sur ce qu’on entend par « alternative ».

▶️ Un exemple qu’on prend souvent, c’est le vélo comme alternative à la voiture. Est-ce que le vélo est un moyen de transport équivalent à la voiture ? Évidemment que non.

▶️ Car oui, la voiture et le vélo sont bien deux moyens de transport pour particulier, deux alternatives à la problématique consistant à se déplacer plus vite qu’à pied. Selon qu’on favorise l’un ou l’autre, on ne construit pas les mêmes villes et les mêmes territoires.

⚠️ En effet, juger une alternative selon les standards de l’alternative dominante, c’est la condamner d’avance à paraître médiocre.

Alors, qu’en vrai, si on commence à prendre d’autres critères, le libre éclate souvent le propriétaire à plates coutures…

Bref, « alternative » n’est pas « équivalence »…

⚠️ Mais « alternative » ne veut pas non plus dire « concurrence » ! Parce qu’être en concurrence avec quelque chose, ça veut déjà dire se placer sur le même segment, avec les mêmes ambitions.

Et spoiler : souvent, c’est pas le but recherché.

▶️ Et en effet, si on présente souvent les CHATONS comme des « AMAP » du numérique, il faut bien comprendre qu’une AMAP est une alternative à un supermarché, mais qu’elle ne lui fait pas concurrence.

💡 Quand on dit que Peertube est une alternative à Youtube, et qu’on nous répond que ça ne sera jamais un concurrent crédible…

▶️ Parce qu’en fait, le monde ne serait pas meilleur si Youtube était un logiciel libre… il serait meilleur si nous ne nous faisions pas constamment bouffer le cerveau par l’économie de l’attention*.

Alors vous allez me dire :

oui mais du coup, est-ce que c’est pas un peu vain, tout ça ?

⚠️ Si on considère que le capitalisme de surveillance est un problème, que l’hégémonie des GAFAM est un problème, et qu’on ne propose que des gouttes d’eaux propres dans un océan de merde, quel intérêt ?

▶️ La nature a horreur du vide, et lorsqu’un géant du numérique vacille, alors quelque chose d’autre prend la place laissée vacante.

Alors autant préparer un « quelque chose » de chouette.

💡 C’est d’ailleurs même souvent dans les moments les plus sombres que se préparent des réalités qui paraissaient jusqu’alors utopiques.

▶️ Et si nos ancêtres ont eu assez d’espoir sous l’Occupation pour préparer des lendemains meilleurs, ce n’est pas l’hégémonie GAFAM et les nazillons de pacotille qu’on honore à l’Assemblée qui doivent nous empêcher de construire, nous aussi, nos idéaux pour l’avenir.