26 Mar 2026

L’alternative

par | Classé dans : Communs culturels | 1

Temps de lecture 3 min

En ce moment, Gee a décidé de reprendre les bases… tout simplement parce que ce qui peut nous sembler évident, à nous libristes, ne l’est pas forcément pour tout le monde.

L’alternative

💡 Les logiciels libres ont la fâcheuse tendance à être présentés via un équivalent propriétaire : c’est le fameux « X est une alternative libre à Y ».

Un mec lambda demande à la Geekette, qui est derrière son ordi : « Tu connais une alternative libre à Photoshop ? » La Geekette : « GIMP ou Krita. » « Une alternative à Whatsapp ? » « Signal. » « À Youtube ? » « Peertube. » « À ChatGPT ? » « Ton cerveau. »

Alors heureusement, pas toujours.

Parfois, un logiciel libre est déjà leader dans son domaine.

Bizarrement, alors, il ne se passe jamais ça :

Un homme demande à une femme : « Dis, tu connaîtrais pas une alternative propriétaire et irrespectueuse de la vie prévie à OBS Studio* ? » La femme est dubitative.

OBS Studio est le logiciel de référence pour la diffusion de vidéo en direct, et il est libre. L’image ci-dessus a été réalisée pour illustrer un édito du Lama déchaîné que j’avais écrit sur ce sujet en décembre 2025.

⚠️ Mais même sans cela, il faudrait déjà ne pas se méprendre sur ce qu’on entend par « alternative ».

Le mec lambda, pas content, regarde son téléphone : « Enfin Peertube, y'a pas de monétisation, c'est nul. » La Geekette : « J'ai dit que c'était une *alternative*, pas un *équivalent*. Youtube, c'est une chaîne de télé, avec une éditorialisation et des annonceurs, Peertube ça fait juste de la vidéo décentralisée. Mais ça le fait bien. »

▶️ Un exemple qu’on prend souvent, c’est le vélo comme alternative à la voiture. Est-ce que le vélo est un moyen de transport équivalent à la voiture ? Évidemment que non.

Gee, sur un vélo, dit : « C'est sûr qu'on va pas faire Paris-Marseille en vélo… Mais avec une refonte profonde de l'aménagement du territoire complétée par des transports en commun, le vélo pourrait remplacer la voiture comme moyen de transport pour particulier par défaut. » Le smiley : « Ah ouais mais si on prend en compte le contexte, c'est pas du jeu. »

▶️ Car oui, la voiture et le vélo sont bien deux moyens de transport pour particulier, deux alternatives à la problématique consistant à se déplacer plus vite qu’à pied. Selon qu’on favorise l’un ou l’autre, on ne construit pas les mêmes villes et les mêmes territoires.

Un mec montre un schéma et dit : « Ouais OK, m'enfin la bagnole, c'est quand même plus rapide, plus confortable, ça va plus loin… » La Geekette en montre un autre et dit : « Et le vélo plus écologique, moins bruyant, ça tue moins et c'est soutenable à long terme…  Maintenant qu'on a vu les avantages et inconvénients de chaque, on avance ? »

⚠️ En effet, juger une alternative selon les standards de l’alternative dominante, c’est la condamner d’avance à paraître médiocre.

On voit un robot flambant neuf, brillant. Un homme ressemblant à Steve Jobs dit : « Notre iRobot a l'interface la plus léchée du marché, il s'interface parfaitement bien avec votre iPhone/iPad/iProut et il fait aussi le café et la vaisselle. »

Alors, qu’en vrai, si on commence à prendre d’autres critères, le libre éclate souvent le propriétaire à plates coutures…

La Geekette dit : « Voici Dédé le robot. Il est un peu moche mais il est bon marché, accessible, il ne vous espionne pas, il fait un seul truc mais il le fait bien. Et surtout, il vous fout la paix. » Smiley : « Ouais, en gros, il est moche, quoi. » Une flèche indique que le smiley est un commentateur moyen.

Bref, « alternative » n’est pas « équivalence »…

⚠️ Mais « alternative » ne veut pas non plus dire « concurrence » ! Parce qu’être en concurrence avec quelque chose, ça veut déjà dire se placer sur le même segment, avec les mêmes ambitions.

Et spoiler : souvent, c’est pas le but recherché.

Un type tout content montre un chat en disant : « Je vous présente le nouveau membre des CHATONS* ! Il propose du service web libre et décentralisé ! Vous pouvez même le papouiller ! » Un type en costard regarde d'un air hautain et dit : « Mouais, bah c'est pas avec ça que vous allez concurrencer Google et cie, hein. Bande de babos. »

« Collectifs des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires », voir aussi chatons.org.

▶️ Et en effet, si on présente souvent les CHATONS comme des « AMAP » du numérique, il faut bien comprendre qu’une AMAP est une alternative à un supermarché, mais qu’elle ne lui fait pas concurrence.

Un type de chez Carrefour dit : « Vous êtes mignons avec vos assos de paysans, mais nous chez Carrefour, on fait une distribution de masse que vous ne pourrez jamais faire. » Une paysanne dit : « OK. Ben nous, on fait dans le commerce de proximité. » L'autre : « Ouais, bah c'est pas comme ça que vous devriendrez une multinationale capitalisée en milliards. » Le paysan : « C'est pas le but recherché, en fait. »

« Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne », des structures qui permettent d’acheter régulièrement des produits alimentaires directement auprès de producteurs, pour une alimentation locale et de qualité, qui ne passe pas par la grande distribution.

💡 Quand on dit que Peertube est une alternative à Youtube, et qu’on nous répond que ça ne sera jamais un concurrent crédible…

Sepia, la mascotte de Peertube, dit : « Tant mieux ! J'ai pas la moindre envie d'un deuxième Youtube, moi, je veux juste faire autre chose. » Le logo de Youtube : « De kouwa ?! Tout le monde ne veut pas me ressembler à mouwa ?! »

▶️ Parce qu’en fait, le monde ne serait pas meilleur si Youtube était un logiciel libre… il serait meilleur si nous ne nous faisions pas constamment bouffer le cerveau par l’économie de l’attention*.

Le logo de Youtube : « Quand vous avez fini une vidéo sur Youtube, ça passe direct à la suivante. Peertube sait même pas faire ça, le nul ! » Sepia répond : « Ben si, on sait le faire. Mais on veut pas. » But de Youtube : vous faire bouffer du contenu le plus longtemps possible pour rendre votre cerveau disponible aux annonceurs. But de Peertube : vous donner un moyen de partager et de voir des vidéos de manière libre, décentralisée, sans dark pattern**, et sans dépendance à des multinationales du numérique qui cherchent juste à monétiser votre attention.

Voir ma dernière BD sur ce sujet.

✷✷ Un dark pattern est une interface utilisateur qui a été volontairement conçue pour tromper ou manipuler (dixit Wikipédia).

Alors vous allez me dire :

oui mais du coup, est-ce que c’est pas un peu vain, tout ça ?

⚠️ Si on considère que le capitalisme de surveillance est un problème, que l’hégémonie des GAFAM est un problème, et qu’on ne propose que des gouttes d’eaux propres dans un océan de merde, quel intérêt ?

Gee, avec une pelle, devant une tombe marquée « TINA — Ne manque à personne. », dit : « L'intérêt, c'est d'enterrer une bonne fois pour toutes cette saleté. » De la tombe, une voix dit : « Mais puisque je vous dit qu'IL N'Y A PAS D'ALTERNATIVEUUUH ! »

▶️ La nature a horreur du vide, et lorsqu’un géant du numérique vacille, alors quelque chose d’autre prend la place laissée vacante.

Alors autant préparer un « quelque chose » de chouette.

Le mec lambda : « Oh non ! Mon réseau social est devenu une chambre d'écho pour un techofasciste mégalomane ! » Un mastodon lui répond : « Bah viens à la maison, on est bien. Bon c'est un peu plus compliqué que chez le facho, mais c'est aussi plus tranquille. » Mastodon, alternative libre et décentralisée à Twitter/X.

💡 C’est d’ailleurs même souvent dans les moments les plus sombres que se préparent des réalités qui paraissaient jusqu’alors utopiques.

Un type montre un document appelé « Les Jours heureux » en disant : « Bon, on a des nazis qui défilent dans nos rues, des collabos au pouvoir et c'est la guerre partout… mais est-ce que ce serait pas le moment d'inventer le meilleur système de sécurité sociale au monde* ? » Gee, surpris : « Ah la vache, j'avais pas pigé que c'était un flashback des années 40, au début… »

Voir « Les Jours heureux », adopté comme programme du Conseil national de la Résistance en 1944, et qui a mené, entre autres, à la création de la Sécu après la guerre.

▶️ Et si nos ancêtres ont eu assez d’espoir sous l’Occupation pour préparer des lendemains meilleurs, ce n’est pas l’hégémonie GAFAM et les nazillons de pacotille qu’on honore à l’Assemblée qui doivent nous empêcher de construire, nous aussi, nos idéaux pour l’avenir.

Le mec lambda s'en va : « Tsss, le type à deux doigts de prétendre qu'un autre monde est possible… utopiste ! Ça me débecte, tiens. » Gee est blasé à côté. Note : BD sous licence CC BY SA (grisebouille.net), dessinée le 16 mars 2026 par Gee.

Crédit : Gee (Creative Commons By-Sa)

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Gribouilleur, scribouillard, docteur en informatique (généraliste conventionné secteur 42), anar, irréaliste & irresponsable, compagnon de route de Framasoft.

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