Reprenons du terrain sur le Web toxique ! – Bilan 2023 de Framasoft

Il y a un an, nous vous présentions « Collectivisons Internet, Convivialisons Internet » notre feuille de route 2022-2025. L’objectif : favoriser l’adoption d’outils web conviviaux par des collectifs solidaires qui partagent les valeurs du Libre.

🦆 VS 😈 : Reprenons du terrain aux géants du Web ! Grâce à vos dons (défiscalisables à 66 %), l’association Framasoft agit pour faire avancer le Web éthique et convivial. Retrouvez un résumé de nos avancées en 2023 sur le site Soutenir Framasoft. ➡️ Lire la série d’articles de cette campagne (nov. – déc. 2023)

Un an plus tard, nous sommes fiers et heureuses de vous présenter ce premier point d’étape complet de nos actions, qui sont (comme toujours) financées par vos dons.

Changer le monde, un coin(coin) de web à la fois

Rappelons que les actions de Collectivisons Internet / Convivialisons Internet (alias « Coin-coin », d’où la mascotte) complètent et s’ajoutent au maintien de nos actions historiques : services en ligne et outils logiciels, partages d’expérience, contributions et collaborations variées.

Comme nous l’exprimions l’an dernier sur ce blog, l’objectif reste le même : faire en sorte de multiplier les coins de Web éthiques, afin de reprendre du terrain sur le numérique toxique occupé par les géants du Web.

Si cet article résume très rapidement notre bilan-campagne de fin d’année, c’est pour vous donner une idée globale de ce à quoi servent vos dons. Pour les intéressé·es, nous détaillerons les actions phares de ce bilan sur ce blog, chaque mardi (si-tout-va-bien©), d’ici la fin de l’année.

Framaspace, les collectifs solidaires apprivoisent ce cloud convivial

Nous l’affirmions déjà en 2022 : Framaspace est notre projet le plus ambitieux de cette nouvelle feuille de route. En effet, l’objectif est de fournir, d’ici fin 2025, jusqu’à 10 000 espaces de cloud collaboratifs, basé sur le logiciel Nextcloud, à de petits collectifs solidaires.

Les infos Framaspace que nous détaillerons la semaine du 21 novembre :

Première année de Framaspace Un besoin fort, déjà près de 700 espaces Framaspaces ouverts ; …et plus encore si vous en demandez un ici pour votre collectif ; des enseignements tirés de cette sortie en bêta ; les premiers besoins exprimés par les bénéficiaires ; des optimisations techniques, mises à jour, maintenance, etc.

Dans les cartons pour la suite la préparation d’outils facilitant la prise en main par de nouveaux arrivants ; des idées de « tuto dont vous êtes le héros » (ou « combine dont vous êtes l’héroïne » ?) ; des explorations à venir : possibilité de publier des pages web, voire de gérer ses membres & sa compta… ?



PeerTube : une v6 réalisée à partir de vos idées

Voilà six ans que nous éditons ce logiciel qui, une fois installé sur un serveur, permet de créer une alternative éthique à YouTube, Twitch, Vimeo, etc.

Les possibilités techniques qu’offrent PeerTube ont un même but : permettre d’héberger et diffuser ses vidéos et ses directs, même (et surtout) lorsque l’on n’a pas l’argent de Google ni les fermes de serveurs d’Amazon.

Les fonctionnalités que nous détaillerons la semaine du 28 novembre, ont été choisies parmi vos idées :

Version 5.1 (mars 2023) Modération des demandes de comptes ; Retour au direct.

(mars 2023) Version 5.2 (Juin 2023) Gros travail sur le transcoding déportable sur un serveur distant ; Visibilité des replay ; Flux RSS adapté aux podcasts.

(Juin 2023) Version 6 (fin novembre 2023) Amélioration de l’accessibilité ; Prévisualisation de l’image dans la barre de progression ; Chapitrage des vidéos ; Téléchargement d’une nouvelle version d’une vidéo ; Protection des vidéos par mot de passe ; Tests de charge pour le live (publication d’un rapport à venir).

(fin novembre 2023)

Mobilizon, c’est la lutte version finale…

…pour Framasoft !

En effet, nous estimons qu’après 4 années de développements, nous arriverons au bout de la vision que nous avions pour Mobilizon. Une fois cette v4 sortie, nous espérons que vos groupes auront les fonctionnalités nécessaires pour s’organiser autour de vos événements, et ainsi vous émanciper de Facebook ou Meetup.

C’est pour cela que la semaine du 5 décembre, nous parlerons en détail de :

La version 3.1 (mars 2023) Possibilité d’entrer une adresse non répertoriée ; Outils de lutte contre le spam.

(mars 2023) La version 4 (décembre 2023) Import des événements depuis d’autres plateformes (MeetUp, Facebook, etc.) ; Message des organisatrices d’un événement vers les participants.

(décembre 2023) L’avenir Nous assurerons les mises à jour de sécurité ; Nous maintiendrons l’instance francophone Mobilizon.fr ; Il y a des projets d’évolution de Mobilizon avec des ambitions nouvelles… …et de la place pour votre vision à vous !



PeerTube (oui, encore ! mais…) en 2024 : nous misons gros sur son succès

La toxicité de YouTube, Twitch et compagnie devient de plus en plus visible… Ainsi, de plus en plus de collectifs, d’institutions et de créateurices de contenus découvrent et utilisent PeerTube. En 2023, nous avons beaucoup travaillé en interne afin de mieux accompagner ce succès naissant, et de donner toutes ses chances à PeerTube.

C’est pour quoi la semaine du 12 décembre nous parlerons précisément de :

La feuille de route vers PeerTube v7 (fin 2024) Outil d’export et d’import de son compte ; Audit d’accessibilité et intégration des recommandations ; Outil de modération des commentaires (pour admins et vidéastes) ; Outil de modération par liste de mots-clés ; Séparation des flux audio et vidéo (ouvre de futures possibilités) ; Ajout d’une résolution « zéro pixels » (recevoir uniquement l’audio) ; Recatégorisation des contenus sensibles (plus détaillée que SFW/NSFW) ; Refonte de l’espace de gestion des vidéos ; Re-design de l’interface suite à un audit de l’expérience d’utilisation (UX).

(fin 2024) S’investir plus encore dans PeerTube pour lui donner plus de chances d’élargir son audience, dès 2024 Promotion de l’écosystème PeerTube (newsletter, médias sociaux, etc.) ; Travail sur une instance « vitrine » de PeerTube ; Embauche d’un deuxième développeur (depuis septembre 2023) ; Triple objectif : maîtriser 270 000 lignes de code, animer la contribution, mais surtout…

pour lui donner plus de chances d’élargir son audience, dès 2024 … Application mobile officielle PeerTube (fin 2024) Conception d’après un travail en design (enquête, maquettes, etc.) ; Pour android, iOS (🤞)… et dans l’idéal AndroidTV ; Première version : découvrir et regarder des vidéos (recherche, playlists, abonnements, notifications).

(fin 2024)

Émancip’Asso : la formation, le MOOC, le site web…

Conçu en partenariat avec Animafac, le projet Émancip’Asso vise à former les hébergeurs de services à comprendre et accompagner les associations dans leur transition vers des outils web éthiques.

Un énorme travail a déjà été accompli cette année, dont nous parlerons la semaine du 19 décembre :

Organisation de la formation en présentiel (janvier 2023)

(janvier 2023) Publication du MOOC « Développer une offre de services pour accompagner les associations dans leur transition numérique éthique », la version enrichie de la formation en présenciel à destination de toutes les personnes qui souhaitent se lancer ou s’améliorer en matière d’accompagnement. MOOC en participation libre et autonome ; Pour comprendre le monde associatif et ses usages numériques ; Pour maîtriser les méthodes de l’accompagnement associatif ; Pour concevoir une offre de services adaptée à cet écosystème et la faire connaître ; Sans oublier la mise en réseau, pour mieux travailler dans la complémentarité.

« Développer une offre de services pour accompagner les associations dans leur transition numérique éthique », la version enrichie de la formation en présenciel à destination de toutes les personnes qui souhaitent se lancer ou s’améliorer en matière d’accompagnement. Conception et publication du site web Émancip’Asso Répertoire de prestataires pouvant accompagner les associations dans leurs démarches de transition ; Espace d’entraide communautaire entre associations ; Accès à des ressources complémentaires ;

La suite pour 2024 Développement du nombre d’offres d’accompagnement recensées ; Campagne de promotion du dispositif auprès des associations ; Animation active de la communauté.



L’émancipation numérique, avec des outils concrets

Afin de finir l’année en beauté, nous comptons bien parler du travail de fond que nous poursuivons sur les outils pratiques et concrets que nous proposons.

Qu’il s’agisse des services « Dégooglisons Internet » ou de notre historique annuaire de logiciels libres ; ces outils permettent, chaque mois, à plus d’1,5 million de personnes de s’émanciper un peu plus des géants du Web et de leurs outils toxiques.

La semaine du 26 décembre, si vous avez été (pas) sages, nous annoncerons :

Framalibre, l’annuaire du logiciel libre Refonte complète de l’annuaire suite à des enquêtes de design ; Toujours collaboratif, avec modération a priori (pour lutter contre le spam) ; (sous le capot) Nouveau moteur statique, notices facilement exploitables ; Interface fluide et simplifiée, adaptée aux mobiles ; Recherche facilitée (barre de recherche, tags) ; Recommandations de logiciels ; Outil « mini sites » : créez vos pages de logiciels libres à recommander.



Services « Dégooglisons Internet »

Bientôt 10 ans d’existence ! Nos statistiques annuelles d’utilisation ; Travail de maintenance, sauvegardes, mises à jours ; Gros travail de lutte contre les spams ; Succès de Framagroupes… …et de la campagne de rénovation des services (on a plein d’idées !)



Tout le travail qu’on ne pourra pas détailler en 7 semaines…

Si vous avez mis le nez dans les 94 pages de notre rapport d’activités 2022, vous vous en douterez : c’est très difficile de résumer tout ce que fait notre petite association.

Or, ce n’est pas parce que nous ne consacrerons pas une semaine pour chacun des projets suivants qu’il ne s’est rien passé…

Voici donc ce que nous n’aurons pas le temps de détailler d’ici la fin de l’année :

Collectif CHATONS (hébergeurs de services web éthiques) Déjà 6 ans que Framasoft consacre du temps salarié à animer le collectif ; Organisation du camp CHATONS (août 2023) ; C’est notre dernière année de coordination du collectif ; Gros travail de transmission et d’accompagnement ; Des débats internes auto-gérés ont déjà eu lieu ; Framasoft reste membre du collectif, en le laissant s’autonomiser.

(hébergeurs de services web éthiques) ECHO Network (projet européen d’échanges sur l’accompagnement au numérique éthique des citoyen·nes) Co-organisation du séminaire d’ouverture à Paris (Janvier 2023) ; Visite d’étude de Berlin (mars 2023) ; Visite d’étude de Bruxelles (juin 2023) ; Visite d’étude de Rome (septembre 2023) ; Visite d’étude de Zagreb prévue pour début décembre 2023 ; En 2024, mise en Communs des expériences partagées, dans des outils pratiques.

(projet européen d’échanges sur l’accompagnement au numérique éthique des citoyen·nes) Peer.Tube (vitrine de contenus de qualité diffusés sur PeerTube) Priorisation du développement de PeerTube en 2023 ; Travail prévu pour 2024 (promotions de contenus, instance vitrine, communauté de curation…).

(vitrine de contenus de qualité diffusés sur PeerTube)

Sept semaines pour nous aider à boucler notre budget 2024

Si Framasoft peut employer non plus 10, mais désormais 11 personnes, louer près de 57 serveurs, se déplacer dans toute la France (et au delà), et élever dans les communs numériques tout ce qu’elle fait… C’est, encore et toujours, grâce à vos dons.

Vos dons sont, et restent, notre principale source de financement et celle qui nous permet d’agir librement, en toute indépendance. L’association Framasoft étant reconnue d’intérêt général, un don à Framasoft de 100 €, peut revenir à 34 € après déductions fiscales (pour les contribuables français·es).

Cette année encore, nous avons besoin de vous, de votre soutien, de vos partages, pour nous aider à reprendre du terrain sur le Web toxique des GAFAM, et multiplier les espaces de numérique éthique.

Nous avons donc demandé à David Revoy de nous aider à montrer cela sur notre site « Soutenir Framasoft« , qu’on vous invite à visiter (parce que c’est beau) et surtout à partager le plus largement possible :

Si nous voulons boucler notre budget pour 2024, il nous reste sept semaines pour récolter 200 000 € : nous n’y arriverons pas sans votre aide !

Nous espérons, sincèrement, que ce bilan et ces perspectives vous enthousiasmeront, et (si vous le pouvez), vous rendront fier·es de soutenir Framasoft.