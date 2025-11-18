Renforcez l’internet du partage en contribuant à la robustesse de Framasoft

Framadate se réinvente, Framapetitions (et d’autres outils !) s’ouvre à vous, PeerTube passe la huitième… Grâce à vos dons, notre petite association continue de bricoler un Internet du partage, sans pub, sans pistage, sans capitalisme de plateforme. Pour vous et pour plus de deux millions de personnes chaque mois.

Comme chaque automne, les feuilles tombent, les serveurs chauffent, et Framasoft remplit sa hotte de nouveaux services libres.

Et, comme chaque année, on a aussi besoin de vous. Parce que 94 % de nos ressources viennent de vos dons. Oui, de vous, là, derrière votre écran.

Alors, si vous souhaitez qu’existent encore des alternatives numériques qui ne vous vendent pas au plus offrant, c’est le moment de filer un coup de main.

Ensemble, nous prouvons qu’un autre web est possible… et ouvertement plus solidaire.

Parce qu’un Internet libre, ça ne pousse pas dans les datacenters d’Amazon : ça se cultive ensemble, ici et maintenant.

Soutenir Framasoft

Framasoft est un commun. Il est important d’en prendre soin.

Évidemment, tourné ainsi, cela peut sonner comme un slogan de startup de la tech for good human centered digital ethics©®™. Au-delà de la formule, nous voulons vous partager nos réflexions, choix et actions, comme autant d’arguments qui étayent cette affirmation.

Internet appartient aux internautes, pas aux monopoles

Nous sommes une association qui n’a rien à vendre, et qui ne cherche pas le profit : pas de publicité, pas de vente de données, pas d’actionnaires. Ce n’est pas Bolloré qui pourra nous racheter ! 🤑

On entend souvent dire que « Si c’est gratuit, c’est vous le produit ! ». Nous prouvons qu’il existe des exceptions à cette règle : nos services sont gratuits parce qu’ils sont financés par la solidarité, et non parce que vos données seront exploitées. Comme il n’y a aucun intérêt à vous exploiter, il n’y a aucun intérêt à « emmerdifier » nos outils. En vérité, le seul but de nos services est… de vous rendre service.

Vos dons financent directement des outils numériques non-merdiques et non-marchands.

Soutenir Framasoft, c’est donc participer à un modèle unique en son genre. C’est d’abord refuser l’idée que seuls les géants du numérique dictent les règles du jeu. Mais c’est aussi, en tant qu’internaute, faire le choix d’investir dans l’intérêt général plutôt que dans le profit privé, dans la coopération plutôt que la compétition.

Votre générosité profite directement à la communauté.

En donnant, vous ne financez pas un projet isolé, mais tout un écosystème de services libres, gratuits et éthiques utilisés par plus de deux millions de personnes chaque mois.

Chaque euro devient un geste concret : aider une enseignante à organiser une sortie, une association à partager ses fichiers, ou des citoyen⋅nes à débattre sans dépendre des géants du web.

Nos outils sont des communs numériques, pas des « produits » ou des marchandises.

Framasoft, c’est un commun numérique : plus nous sommes nombreux⋅ses à soutenir l’association, plus elle devient précieuse pour toutes et tous. Dans un contexte où les aides publiques diminuent voire disparaissent, votre générosité est essentielle pour que la solidarité continue de faire tourner nos serveurs et vivre nos projets. En soutenant Framasoft, vous rendez le web plus libre, mais surtout plus humain.

Framasoft pratique d’ailleurs le « ruissellement » (celui qui n’est pas un échec, celui qui marche 😉), en contribuant, sous forme de code ou d’argent, aux projets que nous utilisons ou que nous vous proposons. Car notre commun numérique repose, lui aussi, sur d’autres communs.

Comme tout commun, Framasoft est fragile. Renforçons sa robustesse.

Nous n’avons pas les thunes d’un Google (ça tombe bien, on n’en veut pas). Pas l’infrastructure d’un Amazon (ça tombe bien aussi, on n’en veut pas non plus). Pas les 230 000 salarié⋅es d’un Microsoft (10, c’est déjà bien suffisant !). On n’a pas la capacité de centraliser la vie privée de Facebook/Instagram/WhatsApp (et heureusement !). Pour autant, nous sommes fièr·es de voir que notre travail est réellement utile à un large public.

Nous ne cherchons pas la croissance (nous sommes une association à taille humaine et nous entendons le rester), ni la performance (qui se fait souvent au détriment de la santé mentale des salarié⋅es ou bénévoles, ou de l’appauvrissement de prestataires).

renforcer notre robustesse associative. Nous cherchons plutôt à

Du fait de la tragédie des communs (ou de bien d’autres raisons), Framasoft pourrait disparaître demain. La Terre ne s’arrêterait pas de tourner. Nous avons déjà anticipé notre propre compostabilité en impulsant et animant le collectif CHATONS (qui vole marche aujourd’hui de ses propres petites pattes velues).

Cependant, nous pensons réellement être utile à tout un pan de la société, et souhaitons que cette utilité perdure.

Notre raison d’être : outiller celles et ceux qui refusent un monde (numérique) injuste.

Celles et ceux qui font le choix de plus de progrès social et de plus de justice sociale face à la fascisation du monde (y compris celle du monde numérique).

Celles et ceux, aussi, qui doivent faire face à des attaques de plus en plus fortes et fréquentes.

Nous pensons notamment ici au monde associatif, fragilisé par la baisse des subventions et la précarité croissante, pour lequel Framasoft fait parfois office de bouée de secours numérique.

Nos outils permettent à des initiatives locales de perdurer et de s’adapter, malgré les difficultés économiques et politiques. Plein d’exemples nous honorent : organisation d’actions militantes en ligne, maintien du lien avec les bénéficiaires, organisation d’événements indépendamment des GAFAM.

En tant qu’association elle-même, Framasoft pratique la solidarité inter-associative : elle partage ses ressources (logiciels, serveurs, connaissances) avec d’autres structures.

Faire un don à Framasoft, c’est contribuer à cet élan solidaire entre organisations qui, ensemble, tissent un filet de sécurité sociale et culturelle pour la population.

Comment Framasoft va mieux vous servir (enfin… vous outiller, hein !)

Rappelons d’abord que Framasoft dorlote sa vingtaine de services en ligne tout au long de l’année, et ce depuis plus de dix ans : mises à jour, migrations, documentation, support technique, etc. Les annonces plus spectaculaires ne doivent pas faire oublier ce travail colossal du quotidien.

Mais soyons honnêtes : si vous nous lisez jusqu’ici, c’est probablement pour découvrir les nouveautés de cette fin d’année, et quelques teasers pour 2026 !

Par souci de transparence (et pour éviter le “One more thing” façon Steve Jobs), nous faisons le choix de présenter dès maintenant toutes les annonces prévues d’ici au 31 décembre !

Au fil des semaines, nous détaillerons les nouvelles fonctionnalités rendues possibles grâce à votre soutien.

🗓️ Un nouveau Framadate, mobile et résilient

Trouver ensemble la date de la prochaine réunion, le prochain week-end entre ami·es, choisir les pizzas ou le nom du prochain projet… Avec 15 ans de sondages cumulés, Framadate, notre alternative libre à Doodle, reste LE service le plus utilisé de Framasoft. L’an passé, vos 1 250 000 sondages créés ont généré près de 40 millions de visites.

Sauf que sous le capot, le code commençait à montrer son âge, rendant le service difficile à maintenir et à faire évoluer.

Dès aujourd’hui, nous vous proposons un Framadate tout beau tout neuf, qui :

se base sur le logiciel libre Pollaris , créé pour l’occasion !

, créé pour l’occasion ! facilite la contribution en passant d’un code « à l’ancienne » à un framework moderne

en passant d’un code « à l’ancienne » à un framework moderne vous assure les mêmes fonctionnalités que le vieux Framadate

que le vieux Framadate fonctionne (enfin) correctement sur mobile !

(enfin) correctement ! propose un parcours de création et un design repensés : lisibilité accrue (plus c’est clair, plus c’est…clair !) accessibilité renforcée (pour minimiser les situations de handicap) clarté dans les étapes (pour éviter les oublis) !

:

La nouvelle version est proposée par défaut dès aujourd’hui, mais l’ancienne version restera accessible jusqu’à fin décembre. À partir de janvier, les créations se feront uniquement sur le nouveau Framadate ; vos anciens sondages, eux, resteront accessibles.

À Framasoft, nous utilisons Framadate depuis 15 ans, et nous savons que changer ses habitudes parce que le logiciel évolue… c’est compliqué. C’est pourquoi nous avons pris soin de nous assurer que vous gagnerez au change : interface plus claire, meilleure accessibilité, compatibilité mobile et un code durable, prêt pour les futures contributions et évolutions.

Essayer Framadate sans oublier de Soutenir Framasoft

☁️ Framaspace, de la visio et plus d’espace pour les assos !

Framaspace est le projet de cloud souverain , associatif et militant de Framasoft. Il vise à offrir aux associations et collectifs des outils numériques cohérents et en phase avec leurs valeurs sociales, écologiques et solidaires.

En cette période de coupes budgétaires et de pressions sur le monde associatif, Framasoft fournit ce service gratuitement. Framaspace est clairement notre projet le plus ambitieux (et le plus cher !). À terme, nous voulons fournir jusqu’à 10 000 espaces cloud, à des associations et collectifs militants.

En multipliant les espaces Framaspace, nous mutualisons les coûts et les efforts de maintenance technique. Grâce à notre modèle solidaire, ces petites structures à micro budget ont une alternative aux services des multinationales marchandes, voire autoritaires. Dit autrement, vos dons permettent directement de garantir à ces collectifs un accès équitable à des outils éthiques.

Grâce à vos dons, Framaspace, c’est d’ores et déjà :

près de 2 500 espaces collectifs avec partage de fichiers, contacts, calendriers, formulaires ;

Basé sur le logiciel libre Nextcloud , auquel nous contribuons activement ;

, auquel nous contribuons activement ; donc 2 500 associations qui s’émancipent des GAFAM ;

une centaine de nouveaux espaces déployés chaque mois ;

La gestion comptable et celles des membres avec Paheko ;

Un système de déploiement (a priori) unique au monde.

En 2025, Framaspace fait le plein d’améliorations :

Mises à jour générales de Nextcloud : passage en v30 (avril) puis v31 (octobre) ;

: passage en v30 (avril) puis v31 (octobre) ; Correction de bugs sur la liaison avec Paheko (comptabilité et gestion des membres) ;

Facilitation de la prise en main pour les personnes qui découvrent Framaspace : modernisation de l’application Visites guidées ; ajout de tutoriels (Deck, Formulaires) ; intégration une vidéo d’introduction.



Pour cette fin d’année, nous avons deux annonces majeures :

Plus d’espace pour le même prix ! (c’est toujours gratuit, c’est donc le même prix ^^) ; on passe de 40 Go à 50 Go par espace ; dès maintenant (pas besoin de demander) ; C’est simple à retenir : “50 comptes / 50 Go max” 😅

Nouveau serveur de visioconférence : les visios à plus de 2 personnes deviennent enfin fluides ! La configuration est en cours : rendez-vous en décembre.

:

Framaspace reste à la fois notre plus grand défi technique et politique, mais aussi un pari militant. Nous estimons que chaque Framaspace nous coûte environ 50€ à l’ouverture, puis environ 12 €/an (coûts techniques mais aussi humains). Grâce à votre soutien, notre petite équipe gère près de 2 500 clouds pour des structures militantes, d’éducation ou de solidarité… sans que l’argent ne soit un filtre à l’accès.

Vos dons et votre solidarité font de Framaspace une bravade, une provocation, presque un gant jeté aux visages des GAFAM.

En apprendre plus sur Framaspace sans oublier de Soutenir Framasoft

🐙 PeerTube v8 : gérez à plusieurs vos chaînes de vidéos !

Cette année, PeerTube, l’alternative à YouTube et autre Vimeo développée par Framasoft, a fêté les dix ans de ses premiers bouts de code… mais aussi son million de vidéos publiées !

L’année 2025 a été une année particulièrement intéressante pour nous.

Cette année encore, nous avons bénéficié d’une bourse NLnet pour développer les applications Web et mobile. L’objectif ? Que PeerTube couvre encore mieux les besoins de différentes organisations qui libèrent leurs vidéos (médias, institutions, etc.)… mais ces améliorations profitent à tout le monde !

En 2025,nous avons déjà ajouté à PeerTube :

un meilleur support des applications de podcasts ;

la planification des directs ;

la possibilité de détecter automatiquement des termes choisis (pour la modération) ;

un assistant de configuration pour pré-configurer la plateforme ;

une refonte du système de catégorisation du contenu sensible ;

une plus grande personnalisation de l’interface ;

différentes améliorations de l’expérience utilisateur⋅ice ;

… et plein d’autres améliorations et corrections de bogues !

L’année n’est cependant pas (encore) terminée et vous pourrez, d’ici quelques semaines, profiter de la version 8 de PeerTube !

Celle-ci proposera une fonctionnalité longtemps attendue : la possibilité de gérer une chaîne à plusieurs.

Aussi, nous avons amélioré l’outil d’import (à partir d’une autre vidéo disponible sur le Web) : il est désormais possible de réactiver manuellement l’import d’une vidéo ayant échoué (par exemple, à cause de YouTube qui bloque parfois les adresses IPs) et l’outil de synchronisation réessaiera automatiquement les imports ayant échoué.

Nous parlerons du détail de ces fonctionnalités et des autres améliorations prévues au sein de cette nouvelle mouture de PeerTube dans un article dédié !

C’est votre soutien, depuis le jour où nous vous annoncions que nous souhaitions briser l’hégémonie de YouTube, qui permet de concrétiser cette vision. Merci.

Visiter le site de PeerTube sans oublier de Soutenir Framasoft

📱 L’app PeerTube mobile : mode vidéaste débloqué !

Depuis plus d’un an, nous travaillons sur l’application mobile officielle de PeerTube, disponible sur les principaux stores (Play Store, App Store et F-Droid).

Grâce à votre soutien lors du financement participatif de juin, PeerTube pour mobile a beaucoup évolué.

Parmi les fonctionnalités ajoutées en 2025, vous retrouverez :

la gestion du compte utilisateurice ;

le support des listes de lecture ;

le téléchargement des vidéos (et la possibilité de les visionner hors ligne) ;

la gestion des commentaires ;

l’authentification à deux facteurs ;

le support de l’authentification OpenID ;

des améliorations du lecteur (on peut maintenant jouer avec la luminosité et le son avec de simples gestes ! Youpi ! 🥳) ;

de nombreuses améliorations du design et de l’interface ;

… et bien d’autres !

Dans quelques semaines, nous publierons une grosse mise à jour : la possibilité d’ajouter des vidéos et éditer leurs informations directement via l’application !

Nous l’avions promis lors du financement participatif, il n’y aura bientôt plus besoin d’utiliser son navigateur web pour publier sur PeerTube !

Enfin, début 2026, nous ajouterons la possibilité de lire les vidéos en arrière-plan ! Initialement, nous souhaitions publier cette fonctionnalité dès cette fin d’année… mais nous estimons qu’il est plus réaliste de prendre le temps d’intégrer vos retours entre ces deux gros ajouts.

L’application PeerTube pour mobile et ses améliorations ont été rendues possibles grâce à votre soutien !

Sans votre élan de solidarité en juin dernier, il aurait été délicat d’envisager de telles améliorations de l’application.

Merci d’avoir permis à tant de personnes de profiter d’une plateforme vidéo alternative à YouTube, même sur mobile ! 💖

Télécharger l’application sans oublier de Soutenir Framasoft

📄 FramaPDF, pour signer, annoter, éditer… sans abdiquer vos données !

Qu’il s’agisse d’annoter un rendu, de signer un contrat, de mettre un filigrane sur ses fiches de paye… on a souvent besoin de modifier des fichiers PDF.

Dès aujourd’hui, vous pouvez faire tout cela (et plus encore !) sans craindre pour votre vie privée, avec FramaPDF !

FramaPDF vous permet donc de :

Signer des PDF, seul ou à plusieurs ;

des PDF, seul ou à plusieurs ; Fusionner , découper, réorganiser ou supprimer des pages ;

, découper, réorganiser ou supprimer des pages ; Éditer les métadonnées ;

; Ajouter un filigrane (« copie confiée à Trucmuche Immobilier » sur la carte d’identité ou la fiche de paye, ça aide contre des malandrins) ;

(« copie confiée à Trucmuche Immobilier » sur la carte d’identité ou la fiche de paye, ça aide contre des malandrins) ; Compresser un fichier PDF pour l’envoi par mail ;

un fichier PDF pour l’envoi par mail ; le tout basé sur le logiciel libre SignaturePDF.

Ce logiciel aurait pu rejoindre la Framatoolbox annoncée plus bas, mais grâce à vos tests (dans notre Framalab) et en compilant vos retours lors de notre enquête… nous avons compris qu’il mérite d’être un service à part entière.

Comme toujours, votre vie privée est respectée : sauf pour certaines opérations (comme “Signer un PDF à plusieurs”) où nous n’avons pas le choix, tout s’exécute dans votre navigateur, vos fichiers ne transitent pas vers nos serveurs.

Essayer FramaPDF sans oublier de Soutenir Framasoft

💰 Framacount, car les bons comptes font les fram’amis

Comment on fait pour partager le resto ? Qui doit quoi pour le week-end entre potes ? On répartit comment les dépenses pour l’atelier de l’asso ?

Alors il y a celles et ceux qui font confiance à l’obscur Tricount, dont la gestion des données est devenue floue depuis son rachat en 2022 par une banque néerlandaise….

Et puis il y a vous, qui pouvez utiliser et recommander Framacount !

Avec Framacount, vous pouvez :

noter qui a payé quoi ;

laisser l’outil calculer automatiquement qui doit combien à qui ;

; simplifier les remboursements entre ami·es, sans erreur.

Motorisé par le logiciel libre Spliit, Framacount a été mis en place grâce à vos retours lors des tests 2024 dans notre Framalab.

Pas de compte, pas de pub, pas d’exploitation de données : juste un outil libre, simple et transparent.

Essayer Framacount sans oublier de Soutenir Framasoft

🧰 Framatoolbox : le couteau suisse numérique

Chez Framasoft, on nous demande souvent :

« Tu connais un moyen rapide de rogner une image ? » « Comment supprimer les doublons dans un fichier ? » « Tu me conseillerais quel outil pour convertir un GIF en MP4 ? » « Je galère à extraire l’audio d’un fichier vidéo. Tu peux m’aider ? » « Il te resterait pas un peu de café ? » ☕️

Eh bien maintenant, vous pourrez faire tout ça vous-mêmes ! (Sauf le café, peut-être…)

Framatoolbox regroupe des outils libres dédiés aux tâches dites “de productivité” : manipuler des fichiers, transformer des données, automatiser des petites actions du quotidien.

Vous l’aurez compris : il ne s’agit pas d’un nouveau “gros service” comme PeerTube, Framadate ou Framaspace. Framatoolbox est plutôt une collection d’outils pratiques pour se simplifier la vie numérique.

Cette boite à outils ouvre dès aujourd’hui avec deux premiers services :

🪄 Omnitools, pour tout touiller dans vos fichiers

Pour :

Redimensionner, convertir, modifier images et vidéos ;

; Manipuler textes et listes (changer la casse, reformater, supprimer les doublons, mélanger) ;

(changer la casse, reformater, supprimer les doublons, mélanger) ; Travailler avec JSON, CSV, XML (nombreuses manipulations possibles) ;

(nombreuses manipulations possibles) ; Effectuer conversions, calculs, outils mathématiques, dates/temps, etc.

etc. Basé sur le logiciel libre Omnitools.

Et bien d’autres fonctionnalités à explorer. Car Omnitools comprend près d’une centaine d’outils !

Ci-dessus, deux exemples d’outils proposés par Omnitools : le redimensionnement d’une image, et la récupération d’un extrait vidéo.

🔄 Vert (pour conVERTir vos fichiers, pas pour les verdir 😉)

Cet outil, basé sur le logiciel libre Vert.sh, vous permet de convertir en quelques clics vos fichiers dans plus d’une centaine de formats :

pour les fichiers textes (par exemple .doc → .odt) ;

les fichiers vidéos ( .mp4 → .gif) ;

les fichiers son (.mp3 → .ogg), etc.

Ci-dessus, deux exemples de conversions proposé par vert.framatoolbox.org : conversion d’un fichier Markdown en .odt (LibreOffice Writer) et conversion d’une image .webp en .jpg

Framatoolbox préserve votre vie privée : vos fichiers ne quittent jamais votre appareil, car toutes les opérations se déroulent dans votre navigateur (sauf la conversion vidéo qui se passe sur nos serveurs et est donc limitée à 200Mo).

Avec votre soutien, en 2026, nous voulons enrichir Framatoolbox avec de nouveaux outils. En attendant, nous sommes convaincu⋅es que ce couteau suisse numérique rendra de fiers services à beaucoup d’entre vous.

Essayer Framatoolbox sans oublier de Soutenir Framasoft

🗳️ Framapetitions, l’expression collective qui respecte la vie privée

Une plateforme de pétitions libre et ouverte à tous et toutes : il y a 9 ans, nous en rêvions. Il y a six ans, nous nous lancions. Sauf qu’entre COVID, priorités bousculées et la vie, celle des personnes qui font le code… la route fut longue pour mener à bien ce projet.

À Framasoft, nous voyons les limites de la « démocratie par le clic » (parfois impulsive, symbolique ou purement performative). Nous observons aussi que les pétitions en ligne ont regagné en visibilité (citons celles des Gilets jaunes ou contre la loi Duplomb). Car il ne faut pas négliger la force d’une pétition, en tant qu’outil d’expression collective… mais à condition que cet outil respecte la vie privée.

C’est pourquoi, après un an de tests, nous lançons fièrement Framapetitions !

Ces derniers mois, nous avons contribué au logiciel Pytition, en ajoutant des outils anti-abus, pour mieux repérer les pétitions douteuses.

Résistance à l’Agression Publicitaire et Les Amis de la Terre travaillent de leur côté à des améliorations UI/UX, que nous intégrerons une fois stabilisées.

Yann, le développeur principal, poursuit également bénévolement le maintien du projet Pytition, garantissant sa pérennité.

Sur Framapetitions.org, vous pouvez dès maintenant :

créer un compte individuel ou rattaché à une organisation (avec plusieurs utilisateurs et pétitions) ;

(avec plusieurs utilisateurs et pétitions) ; publier vos pétitions ;

vos pétitions ; collecter des signatures validées par e-mail ;

; exporter vos listes au format .csv.

Nous espérons que ce nouveau service vous aidera dans vos mobilisations.

Et, avec votre soutien, nous pourrons l’améliorer encore en 2026 : nouveaux thèmes, ajouter ou masquer des champs, outils d’amplification, aides à la rédaction, etc. Les idées ne manquent pas !

Essayer Framapetitions sans oublier de Soutenir Framasoft

🌱 Et d’autres nouveautés à venir en 2026 !

Évidemment, vos dons ne se limitent pas à financer les projets de cette fin d’année. Nous avons aussi des projets pour 2026. La liste qui suit est volontairement non-exhaustive, et surtout non-engageante, car la loi de Murphy fait que nous ne sommes jamais sûr⋅es de rien 😅…

Mais nos envies sont nombreuses ! Il y a tout d’abord les mises à jour de nos projets actuels :

Framaspace Nouvelles visites guidées et tutoriel interactif ; Possibilité pour les admin·s d’afficher/masquer les applications dans le menu ; Nouvelles règles de gestion entre Framaspace et Paheko ; Intégration de nouvelles apps, dont Impersonate ; Mise à jour vers Nextcloud 32 (et sans doute plus) ; « Évangélisation » de Framaspace auprès des têtes de réseaux syndicales et associatives

Intégration des boîtes à outils pour développeurs et développeuses IT-tools ou Networking Toolbox à Framatoolbox ;

ou à ; Mise à jour de notre application mobile de transcription Lokas ;

Améliorations de Framapetitions ;

Amélioration de la nouvelle version de Framadate ;

Travaux ou mise à jour de nombreuses ressources (MOOC CHATONS, site Dégooglisons Internet, etc) ;

Nouvelle version majeure de PeerTube ;

; Nouvelles fonctionnalités pour l’application mobile PeerTube ;

; Et, toujours, la mise à jour régulière de l’ensemble de notre infrastructure (environ 70 serveurs), et de notre vingtaine de services en ligne 💪

À cela s’ajoute la préparation de nouveaux projets (on insiste : il ne s’agit pas d’engagements fermes de notre part !) :

migration de Framaforms vers le logiciel Liberaforms, déjà testable ici. Vu l’ampleur du travail demandé par un tel changement, nous le considérons quasiment comme un nouveau service ;

vers le logiciel Liberaforms, déjà testable ici. Vu l’ampleur du travail demandé par un tel changement, nous le considérons quasiment comme un nouveau service ; mise en place et stabilisation d’un service Framadraw ;

; mise en place d’une alternative à Kahoot (sans doute basé sur le logiciel libre qui motorise Particify) ;

(sans doute basé sur le logiciel libre qui motorise Particify) ; mise en place d’un service web de transcription (en complément à Lokas, destiné elle uniquement aux smartphones) ;

(en complément à Lokas, destiné elle uniquement aux smartphones) ; conception et mise en place de nouvelles portes d’entrée pour PeerTube ;

de nouveaux ouvrages dans notre collection « Des livres en communs » ;

dans notre collection « Des livres en communs » ; et bien d’autres projets ambitieux, dont on vous garde la surprise pour 2026.

Sans oublier nos interventions, nos projets d’éducation populaire (comme UPLOAD, notre Université Populaire du Libre ou FramamIA), et nos initiatives plus légères comme Framaprout ou Framamèmes 💜.

Internet n’est pas (encore) à vendre, et c’est grâce à vous

Les services publics, les médias, la culture, le travail, les relations sociales, etc. passent désormais essentiellement par quelques infrastructures numériques privées (ce qui n’est pas sans risque) :

YouTube devient le ministère mondial de la vidéo,

Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram) le canal politique de fait,

Uber le modèle économique du travail précaire….

Cette logique crée un Internet féodal (même si cette analogie est discutable) : chaque plateforme est un seigneur numérique, dont nous ne sommes que les vassaux, voire les serfs, dépendants de notre compte Gmail, de notre réputation numérique sur Instagram, de la bienveillance du seigneur-plateforme, qui édicte et modifie les lois de son royaume quand bon lui semble.

Cette « plateformisation » opère une privatisation du commun numérique. Internet nous a été, en quelque sorte, confisqué. Mais ce qui a été confisqué peut être repris ! ✊

En soutenant Framasoft, vous choisissez de remettre la technologie à sa place : le numérique est au service de l’humain, et non du capitalisme. Vous aidez à maintenir un Internet où la culture et le savoir peuvent se diffuser librement, où l’on partage des outils plutôt que de les monétiser. Vous offrez aux plus démunis l’accès à des services numériques respectueux, quand d’autres les en priveraient faute de rentabilité.

Nous estimons avoir besoin de récolter 250 000 € d’ici le 31 décembre pour pouvoir poursuivre et étendre nos actions en 2026. En date du 18 novembre 2025, il vous reste donc 42 jours pour vous mobiliser et nous soutenir.

En ouvrant cette campagne de dons 2025, nous faisons appel à toutes celles et ceux qui refusent de rester spectateur⋅ices du capitalisme de surveillance, de l’emmerdification d’internet. En faisant un don, vous choisissez le camp du commun et affirmez qu’un autre numérique est possible.

Soutenir Framasoft